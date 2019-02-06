Ковальчук признан третьей звездой дня в НХЛ
Национальная хоккейная лига (НХЛ) огласила тройку лучших игроков по итогам очередного дня в регулярном чемпионате, передает «Советский спорт».
Первой звездой дня стал форвард «Бостон Брюинз» Патриса Бержерона, оформивший дубль в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (3:1).
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Следом за ним идет хоккеист «Монреаль Канадиенс» Брэндан Галлахер, набравший три (2+1) очка в матче с «Анахайм Дакс» (4:1).
Замыкает тройку лидеров игрового дня российский нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук, который забросил шайбу во встрече с «Нью-Джерси Девилз» (5:1).
Ранее обладатель Кубка Стэнли Сергей Гончар высказался относительно установленного капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным рекорда НХЛ в матче регулярного чемпионата против «Ванкувер Кэнакс».