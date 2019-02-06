«Манчестер Юнайтед» стал единственным клубом без новичков в плей-офф ЛЧ
Клуб Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Юнайтед» не внес новых футболистов в список для участия в плей-офф Лиги чемпионов, сообщает «Советский спорт».
«Красные дьяволы» являются единственной командой, которая не заявила новичков на данный турнир, несмотря на то, что каждый из 16 участников 1/8 финала мог зарегистрировать до трех новых игроков из списка А до полуночи 1 февраля.
«Манчестер Юнайтед» лишь убрал из списка полузащитника Маруана Феллайни, который перешел в китайский «Шаньдун Лунэн».
Команде предстоит встреча с французским «ПСЖ» 12 февраля в Англии и ответная — 6 марта во Франции.
Ранее сообщалось, что полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс рискует пропустить первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против лондонского «Тоттенхэма».