«Манчестер Юнайтед» стал единственным клубом без новичков в плей-офф ЛЧ

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Клуб Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Юнайтед» не внес новых футболистов в список для участия в плей-офф Лиги чемпионов, сообщает «Советский спорт».

«Красные дьяволы» являются единственной командой, которая не заявила новичков на данный турнир, несмотря на то, что каждый из 16 участников 1/8 финала мог зарегистрировать до трех новых игроков из списка А до полуночи 1 февраля.

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«Манчестер Юнайтед» лишь убрал из списка полузащитника Маруана Феллайни, который перешел в китайский «Шаньдун Лунэн».

Команде предстоит встреча с французским «ПСЖ» 12 февраля в Англии и ответная — 6 марта во Франции.

Ранее сообщалось, что полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс рискует пропустить первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против лондонского «Тоттенхэма».