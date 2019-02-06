Василевский признан первой звездой матча «Тампа-Бэй» — «Вегас»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/393/10604393/660995508_slide-pic905-895x505-17883.jpg">

Российский вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский признан первой звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Вегас Голден Найтс», сообщает «Советский спорт».

Голкипер отразил 35 из 37 бросков по своим воротам.

Реклама

Вторым в топе стал форвард «Тампы-Бэй» Стивен Стэмкос, в активе у которого две голевые передачи. Замкнул тройку лидеров нападающий команды Брэйден Пойнт, оформивший один гол.

Несмотря на результаты игроков «молний», они уступили «Вегасу» в серии буллитов со счетом 3:2.

Ранее родители капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина написали открытое письмо сыну в честь установленного им рекорда НХЛ в матче регулярного чемпионата против «Ванкувер Кэнакс».