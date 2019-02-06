Рекорд Леброна Джеймса не спас «Лейкерс» от проигрыша «Индиане»
«Лос-Анджелес Лейкерс» уступил «Индиана Пэйсерс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), сообщает «Советский спорт».
Встреча завершилась со счетом 94:136. Форвард проигравшей команды Леброн Джеймс набрал 18 очков и преодолел отметку в 32 000 набранных очков за карьеру, имея в целом 32 018 очков. 34-летний спортсмен стал самым молодым игроком НБА, который преодолел данную отметку.
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У проигравших 24 очка в активе у Бояна Богдановича, 22 — у Майлза Тернера.
Ранее «Сакраменто» прервал пятиматчевую победную серию «Сан-Антино» в НБА.
НБА. Регулярный чемпионат
«Индиана Пэйсерс» (Индиана) — «Лос-Анджелес Лейкерс» (Калифорния) — 136:94 (33:26, 36:20, 32:27, 35:21)