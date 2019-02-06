Рекорд Леброна Джеймса не спас «Лейкерс» от проигрыша «Индиане»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/489/8279489/upload-2-pic905-895x505-74691.jpg">

«Лос-Анджелес Лейкерс» уступил «Индиана Пэйсерс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), сообщает «Советский спорт».

Встреча завершилась со счетом 94:136. Форвард проигравшей команды Леброн Джеймс набрал 18 очков и преодолел отметку в 32 000 набранных очков за карьеру, имея в целом 32 018 очков. 34-летний спортсмен стал самым молодым игроком НБА, который преодолел данную отметку.

Реклама

У проигравших 24 очка в активе у Бояна Богдановича, 22 — у Майлза Тернера.

Ранее «Сакраменто» прервал пятиматчевую победную серию «Сан-Антино» в НБА.



НБА. Регулярный чемпионат

«Индиана Пэйсерс» (Индиана) — «Лос-Анджелес Лейкерс» (Калифорния) — 136:94 (33:26, 36:20, 32:27, 35:21)