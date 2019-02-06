Родители Овечкина написали письмо сыну в честь его рекорда в НХЛ

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Родители капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина написали открытое письмо сыну в честь установленного им рекорда Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в матче регулярного чемпионата против «Ванкувер Кэнакс», сообщает «Советский спорт».

Форвард отметился результативной передачей, которая позволила ему стать самым результативным россиянином в североамериканском чемпионате. Таким образом, он обогнал экс-игрока «Детройт Ред Уингз» Сергея Федорова, у которого в активе 1179 (483+696) очков в 1248 матчах, в то время как на счету хоккеиста «столичных» теперь 1180 (644+536) очков в 1055 матчах на уровне НХЛ.

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Родители спортсмена отметили, что гордятся своим сыном.

«Очень важно, сын, что ты умеешь дарить радость людям. Мы сами это почувствовали в июне. Видели, как сотни тысяч любителей хоккея вышли на улицы в Вашингтоне. Мы знаем, как люди в России буквально плакали от счастья, когда вы в финале победили «Вегас». Ты своей игрой умеешь вызывать очень сильные эмоции у настоящих болельщиков.

Сергей Федоров — не простой спортсмен для нашего хоккея. И это большое дело, что ты обогнал такого великого мастера. Помним, как Сережа провел с тобой два сезона в «Вашингтоне». Как вы всех ветеранов в команде величали «дядьками». Защитника Брукса Орпика теперь называете «батей», Сергея Федорова звали «папа Федс». Мы все уважаем наших замечательных хоккеистов — и Павла Буре, и Александра Могильного, и Игоря Ларионова… А то, что у тебя получилось всех обойти, да еще провести на 200 матчей меньше Сергея — это громадный труд и великое желание.

Мы гордимся, что ты так играешь. Прославляешь российский спорт в Северной Америке, никогда не забываешь свою Родину. Не обращаешь внимание на злых критиков, которые будут всегда. Но надо идти прямо, делать свое дело. Ты просто играешь в хоккей, получая от этого большое удовольствие, как в детстве. Это чувство всегда с тобой. Любовь к спорту, помноженная на труд. Многие другие в 33 года уже сдают. А ты держишь уровень, не снижаешь требований к себе. И доказываешь, что российский хоккей — лучший в мире», — гласит письмо.

Встреча с канадским клубом завершилась со счетом 3:2.

Ранее голкипер «Бостона» высказался о рекорде российского нападающего.