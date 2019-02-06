Хоккеист сборной России: всегда настроены только на победу

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Нападающий «Авангарда» и сборной России Илья Михеев поделился ожиданиями от предстоящих матчей Еврохоккейтура в составе национальной команды.

«На уровне сборных всегда немного другой хоккей — там все как минимум на секунду быстрее. Но международные матчи всегда очень полезны в плане развития. Легких игр ждать не приходится, но у нас настрой только на победу», — приводит слова спортсмена «Известия».

Ранее нападающий ЦСКА прокомментировал вызов в сборную России на Еврохоккейтур.