Хоккеист сборной России: всегда настроены только на победу
Нападающий «Авангарда» и сборной России Илья Михеев поделился ожиданиями от предстоящих матчей Еврохоккейтура в составе национальной команды.
«На уровне сборных всегда немного другой хоккей — там все как минимум на секунду быстрее. Но международные матчи всегда очень полезны в плане развития. Легких игр ждать не приходится, но у нас настрой только на победу», — приводит слова спортсмена «Известия».
Ранее нападающий ЦСКА прокомментировал вызов в сборную России на Еврохоккейтур.