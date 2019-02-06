Обладатель Кубка Стэнли раскрыл секрет результативности Овечкина

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Чемпион мира по хоккею, обладатель Кубка Стэнли Илья Брызгалов рассказал, в чем заключается секрет высокой результативности нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина.

«Овечкин является одним из лучших и величайших представителей российского и советского хоккея — это факт. Секрет его результативности в том, что Александр не стесняется бросать по воротам!» — приводит слова бывшего спортсмена Sport24.

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Брызгалов также поделился мыслями о потенциальном достижении Овечкиным рекорда Уэйна Гретцки.

«Я буду очень рад, если он его обгонит. Представьте, наш российский хоккеист превосходит по забитым шайбам Уэйна Гретцки, это было бы потрясающе!» — добавил он.

Ранее сообщалось, что Овечкин стал самым результативным представителем России в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).