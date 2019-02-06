Тело, найденное в самолете Салы, не удается вытащить из воды

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В отделе по расследованию авиационных происшествий (AAIB) рассказали о проведении операции по извлечению тела из самолета, в котором находился футболист Эмилиано Сала, передает «Советский спорт».

«Мы пытаемся достать тело. Если мы добьемся успеха, то рассмотрим возможность поднятия на поверхность обломков самолета. Процесс будет медленным. Независимо от результатов, мы не будем делать дальнейших заявлений, пока семьи не будут проинформированы», — сказано в заявлении.

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В AAIB также рассказали о причинах медлительности процесса.

«Сильные приливные условия означают, что мы можем использовать дистанционно управляемый аппарат (ROV) только в течение ограниченных периодов времени каждый день», — добавил он.

Ранее сообщалось, что спасатели начали операцию по извлечению тела из самолета Салы.