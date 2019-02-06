Лобов считает себя одним из самых успешных бойцов в мире

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Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Артем Лобов рассказал, что считает себя одним из самых успешных бойцов в мире, передает «Советский спорт».

«Успех заключается в том, сколько людей смотрят твои бои. Если их никто не смотрит, то не так и важно, какие у тебя достижения. Если же они следят за тобой и за тем, что ты делаешь, значит, ты добился успеха. Исходя из этого могу сказать, что я один из самых успешных бойцов мира», — приводит слова спортсмена BJPenn.

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Лобов также отметил, что статистика бойца не говорит о его успехе.

«Что вы называете успехом в спорте? Каково определение этого термина? Статистика 10-0, но при этом никто не смотрит ваши бои, — это успех? Поверьте мне, что ваш банковский счет скажет другое», — добавил он.

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