Игроки «Химок» были эвакуированы во время тренировки из-за телефонных угроз

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Баскетболисты подмосковного клуба «Химки» были эвакуированы во время тренировки из-за телефонных угроз, сообщает ТАСС.

Угрозы поступили анонимно. Спецслужбы начали работу в здании баскетбольного центра Московской области.

«У команды была тренировка, она уже подходила к концу, нам просто объявили, что срочная эвакуация, что это не учебная тревога, что всем нужно срочно покинуть здание. Игроки собрались и уехали домой, они только не успели принять душ, в здании до сих пор продолжаются работы, нам сказали, что они будут продолжаться часа два-три, а также посоветовали разъезжаться по домам.

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Паники никакой не было, у нас часто проходят учения, это дело проверяют постоянно», — рассказали в пресс-службе команды.

Следует отметить, что этот звонок с угрозами не стал единичным случаем. 5 февраля такие звонки поступили более чем в 150 столичных заведений, в том числе торговые центры, кинотеатры и учебные заведения. В общей сложности, спецслужбы эвакуировали более 50 тыс. человек.

Ранее «Зенит» вырвал победу у «Химок» в матче Единой лиги ВТБ.