Тренера сборной России госпитализировали из-за проблем с сердцем

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Главный тренер женской сборной России по гандболу и краснодарской «Кубани» Евгений Трефилов был госпитализирован из-за проблем с сердцем, сообщает «Советский спорт».

Об этом проинформировала пресс-служба краснодарской команды.

Специалист почувствовал недомогание перед игрой Кубка ЕГФ с французским «Безансоном» (28:29), которая состоялась 3 февраля на домашнем стадионе «Кубани».

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При обследовании у Трефилова были обнаружены проблемы с сердцем, а 5 февраля наставник сборной России был отправлен в больницу.

Стоит отметить, что специалист не сможет присутствовать на матчи «Кубани» в Кубке ЕГФ с норвежским «Ларвиком».

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