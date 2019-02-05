Тренера сборной России госпитализировали из-за проблем с сердцем
Главный тренер женской сборной России по гандболу и краснодарской «Кубани» Евгений Трефилов был госпитализирован из-за проблем с сердцем, сообщает «Советский спорт».
Об этом проинформировала пресс-служба краснодарской команды.
Специалист почувствовал недомогание перед игрой Кубка ЕГФ с французским «Безансоном» (28:29), которая состоялась 3 февраля на домашнем стадионе «Кубани».
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При обследовании у Трефилова были обнаружены проблемы с сердцем, а 5 февраля наставник сборной России был отправлен в больницу.
Стоит отметить, что специалист не сможет присутствовать на матчи «Кубани» в Кубке ЕГФ с норвежским «Ларвиком».