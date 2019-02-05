Суд принял решение о взыскании алиментов с Глушакова
Никулинский районный суд города Москвы вынес решении о взыскании алиментов с полузащитника московского «Спартака» Дениса Глушакова, сообщает «Советский спорт».
Футболист будет обязан выплачивать 1/3 всех его заработков, а также 100 тысяч рублей в пользу жены. Об этом проинформировал адвокат Дарьи Глушаковой Сергей Жорин.
«Только что Никулинский суд вынес решение о взыскании алиментов с Дениса Глушакова. Итог: 1/3 со всех его заработков + 100 тысяч рублей на жену. Мы довольны. Денис, скорее всего, нет. Сохранение семьи отменяется», — написал Жорин в своем твиттере.
Глушаковы разводятся с осени 2018 года. Футболист отказался от исковых требований по определению места проживания детей с ним и взыскания алиментов с супруги Дарьи.
Ранее адвокат Глушаковой рассказал о разделе имущества между супругами.