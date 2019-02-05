Кадыров: честь и мужество отличают Нурмагомедова от Макгрегора

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Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил свое уважение российскому чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабибу Нурмагомедову, передает «Советский спорт».

Кадыров назвал дагестанца идеальным примером, на который стоит равняться подрастающему поколению.

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«На его опыте юные поколения усвоят, что хорошо отточенная мысль способна опережать хорошо поставленный удар», — заявил глава Чечни.

Он также назвал главное отличие Нурмагомедова от своих соперников и в частности, от ирландского бойца смешанного стиля (ММА) Конора Макгрегора.

«Честь и мужество Хабиба – главное отличие от лощенного ирландского забияки, не способного исполнить то, о чем болтает», — написал Кадыров на своей странице «ВКонтакте».

Чемпион UFC провел встречу с главой Чечни. Сейчас он отбывает девятимесячную дисквалификацию за инцидент после поединка UFC 229.

Ранее стали известны детали подготовки Нурмагомедова к бою с Макгрегором.