Стали известны дата и место следующего боя Емельяненко

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Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко выйдет на бой 4 мая в Челябинске в рамках турнира RCC, сообщает «Советский спорт».

Имя соперника неизвестно, но есть информация о том, что им станет иностранец. Среди возможных вариантов бразилец Франсимара Барросо, встреча россиянина с которым не состоялась в декабре.

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«Шестой турнир в Челябинске будет полноценным городским соревнованием по смешанным единоборствам. Для главного боя вечера с Емельяненко рассматриваются несколько иностранных кандидатур», — рассказывает исполнительный директор RCC Николай Клименко.

Емельяненко мог выступить на пятом турнире в декабре 2018 года, но ему помешала травма.

Ранее тренер Федора Емельяненко высказался о возможном завершении карьеры бойца.