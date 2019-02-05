Загитова рассказала о планах выиграть чемпионат мира в Японии

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Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова прокомментировала предстоящий чемпионат мира в Японии, передает «РИА Новости».

Спортсменка рассказала о подготовке к международному соревнованию.

«Сейчас пока я не катаю никакие программы, но занимаюсь, скоро пойдет полная подготовка к чемпионату мира. Настроение боевое, хочу доказать прежде всего самой себе, что я все могу и все сделаю», — подчеркнула победительница Игр.

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На вопрос, рассчитывает ли она на чемпионство, девушка ответила утвердительным кивком головы.

Напомним, что Загитова заняла второе место на чемпионате Европы в Минске, проиграв соотечественнице Софье Самодуровой.

Чемпионат мира будет проходить с 18 по 24 марта в японской Сайтаме.

Ранее сообщалось, что двукратная чемпионка мира и Европы фигуристка Евгения Медведева будет участвовать в финале Кубка России, который пройдет в Великом Новгороде.