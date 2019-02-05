Форвард СКА обвинил организаторов матча в падении Моуринью

Нападающий петербургского СКА Николай Прохоркин поделился мнением об инциденте, произошедшем на матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между его клубом и омским «Авангардом» (2:0), с бывшим главным тренером «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью, передает «Спорт-Экспресс».

Форвард возмутился из-за плохой организации встречи.

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«У нас колхоз вот этот — не могут даже ковер прилить водой... Заслуженный человек вот так позорится, падает. Если бы он головой себе череп пробил? Они выбросили ковер – и пошли. Он должен приморозиться, или чем-то прижмите его хотя бы. Человек первый раз на льду, может быть, стоит. Сами приглашаете, и никакой вообще организации», — заявил хоккеист.

Моуринью провел стартовое вбрасывание матча, однако упал сразу после того, как ему для рукопожатия протянул руку капитан СКА Павел Дацюк.

Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов вызвал для экс-наставника «красных дьяволов» врача национальной команды по футболу.