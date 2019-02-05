«Реал» пожаловался на Ла Лигу за большее количество выходных у «Барсы»

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Мадридский «Реал» выразил недовольство календарем Ла Лиги из-за матчей 1/2 финала Кубка Испании с каталонской «Барселоной», сообщает «Советский спорт».

«Королевский клуб» считает несправедливым, что у сине-гранатовых есть дополнительные сутки отдыха перед обоими играми полуфинала .

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Первая полуфинальная встреча состоится 6 февраля, перед ней у «Барсы» был только матч чемпионата Испании с «Валенсией» (2:2) 2 февраля. В то время как «сливочные» последнюю встречу провели с «Алавесом» (3:0) 3 февраля – более чем на сутки позже. За данное расписание несет ответственность именно лига.

Похожая ситуация случится с ответной игрой в Кубке, которая запланирована на 27 февраля. «Барселона» сразится с «Севильей» 24 февраля, а «Реал» – на день позже с «Леванте».

Ранее сообщалось, что «королевский клуб» предложит полузащитнику Луке Модричу контракт с более привлекательными условиями.