Bellator предложил контракт ушедшему из UFC Лобову
Ирландский боец смешанного стиля (MMA) с русскими корнями Артем Лобов ведет переговоры с Bellator, сообщает «Советский спорт».
Спарринг-партнер Конора Макгрегора расторг контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC) по обоюдному согласию сторон, инициатором был Лобов.
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«Bellator обратилась ко мне одной из первых. Сейчас я и мой менеджер готовы рассмотреть любые предложения», — приводит слова Лобова MMA News.
Боец пошутил, что если будет предложение с семизначными цифрами, то он подпишет его сразу же.
Ранее сообщалось, что в России хотят организовать бой между Тухуговым и Лобовым.