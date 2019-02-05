Bellator предложил контракт ушедшему из UFC Лобову

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Ирландский боец смешанного стиля (MMA) с русскими корнями Артем Лобов ведет переговоры с Bellator, сообщает «Советский спорт».

Спарринг-партнер Конора Макгрегора расторг контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC) по обоюдному согласию сторон, инициатором был Лобов.

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«Bellator обратилась ко мне одной из первых. Сейчас я и мой менеджер готовы рассмотреть любые предложения», — приводит слова Лобова MMA News.

Боец пошутил, что если будет предложение с семизначными цифрами, то он подпишет его сразу же.

Ранее сообщалось, что в России хотят организовать бой между Тухуговым и Лобовым.