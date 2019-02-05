Венгер не хотел отпускать Аршавина на матчи сборной России

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Экс-нападающий лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин рассказал о том, как бывший главный тренер клуба Арсен Венгер не хотел, чтобы россиянин ездил играть за сборную своей страны, передает «Матч ТВ».

Спортсмен поделился информацией о том, каким образом французский специалист боролся с желанием игроков выступать за национальную команду.

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«Так или иначе небольшие конфликты возникали со всеми тренерами. Пожалуй, только с Гусом Хиддинком было полное согласие. Венгер? У нас был с ним разговор, когда он не хотел меня ставить на игру. Говорил, мол, потом сообщим, что травма — и не поедешь в сборную. В «Арсенале» это хорошо работало. Там было так: кто-то играет первый тайм, потом его меняют и говорят, что у него травма, и игрок не едет в сборную», — отметил Аршавин.

Россиянин играл в составе «Арсенала» с 2009 по 2013 год.

Ранее нынешний наставник «канониров» Унаи Эмери прокомментировал результат матча против «Арсенала» в рамках 25-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).