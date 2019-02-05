Травмированные игроки «Спартака» вернулись в общую группу
В общую группу московского «Спартака» вернулся нападающий Педро Роша, сообщает «РИА Новости».
По информации на официальном сайте футбольного клуба, бразильский футболист восстановился после ушиба голеностопа. Из-за травмы он пропустил тренировки на сборе в Турции 2 и 3 февраля.
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Отмечается, что к занятиям также присоединился вратарь Александр Селихов, которому дали выходной 2 февраля из-за боли в спине.
Ранее бразильский полузащитник красно-белых Фернандо высказался относительно перехода в команду соотечественника Айртона.