Дацюк рассказал о переживаниях за Моуринью

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Форвард петербургского СКА Павел Дацюк заявил, что переживал за бывшего главного тренера »Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью, упавшего после символического вбрасывания перед матчем регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против омского «Авангарда», передает «РИА Новости».

«Начну с того, что я очень расстроился, что проиграл это вбрасывание. А Жозе Моуринью все знают, как большого тренера. Здорово, что он смог присутствовать и сделать это символическое вбрасывание.

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Когда Моуринью упал, я на самом деле очень переживал. Но, как мне показалось, он сумел сгруппироваться и достаточно быстро сам встал. Это говорит о том, что Жозе находится в очень хорошей физической форме», — цитирует Дацюка пресс-служба КХЛ.

Также хоккеист ответил на вопрос о том, какой футбольный клуб он поддерживает.

«Я не болею, а сопереживаю. И в футболе у меня таких команд достаточно много. И «Манчестер Юнайтед», и «Ливерпуль», и «Арсенал», и «Барселона». И именно каталонскому клубу я отдаю наибольшее предпочтение», — отметил Дацюк.

Встреча, прошедшая в Балашихе, завершилась со счетом 2:0 в пользу «Авангарда». «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Моуринью провел символическое вбрасывание шайбы. Покидая лед, специалист поскользнулся на ковре и упал.