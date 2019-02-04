Украинцам разрешили участвовать в Универсиаде только за свой счет
Министерство молодежи и спорта Украины прокомментировало информацию о том, что спортсмены не примут участие в зимней Универсиаде в Красноярске, которая будет проходить со 2 по 12 марта, передает «Советский спорт».
В министерстве заявили, что желающие выступить на данном соревновании могут поехать, однако за свой счет, а не деньги государства.
«Все риски пребывания спортсменов на территории страны-агрессора берут на себя федерации по видам спорта и сами спортсмены», — гласит сообщение.
До этого российские СМИ со ссылкой на заместителя министра молодежи и спорта Украины Игоря Гоцула утверждали, что украинцы не приедут на Универсиаду.
В ведомстве отрицают также наличие подобных высказываний от Гоцула.
Ранее Союз конькобежцев России определился с составом сборной по шорт-треку на зимнюю Универсиаду 2019 года.