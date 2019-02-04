Салах признан лучшим игроком месяца в АПЛ

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Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах стал лучшим футболистом Английской премьер-лиги (АПЛ) в январе по версии Ассоциации профессиональных футболистов Англии (PFA), сообщает «Советский порт».

За первый зимний месяц египетский футболист забил три мяча в четырех матчах чемпионата, в которых его команда обыграла «Брайтон» (1:0) и «Кристал Пэлас» (4:3), а также сыграла вничью с «Лестером» (1:1) и проиграла «Манчестер Сити» — 1:2.

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На награду также претендовали Давида Де Хеа («Манчестер Юнайтед»), Троя Дини («Уотфорд»), Поля Погба («Манчестер Юнайтед»), Маркуса Рэшфорда («Манчестер Юнайтед») и Лероя Сане («Манчестер Сити»).

Ранее игрок «Ливерпуля» Салах удалился из всех соцсетей.