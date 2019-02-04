Щербакова рассказала о конкуренции в фигурном катании

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Чемпионка России 2019 года Анна Щербакова прокомментировала третье место на юниорском чемпионате России, передает «Спорт Бизнес Online».

Щербакова является воспитанницей Этери Тутберидзе. Александра Трусовая, которая заняла первое место, и Алена Косторная, которая оказалась второй. также тренируются у нее.

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«Я считаю, что все в порядке вещей, так, как должно было быть. На чемпионате России я чисто откатала программу, соревновались похожим составом, но конкуренция между нами продолжается. Победила в Саранске, так как откатала чисто. Здесь допустила ошибку, но знаю, над чем работать, что исправлять.

То, что мы всегда ездим на одни и те же соревнования, это даже удобнее. Знаем друг друга, чувствуем себя комфортно. Между нами конкуренция, побеждает то один, то другой. Это спорт, это нормально.

Из позитивного — я попала на пьедестал, отобралась на юниорский чемпионат мира. В принципе, это была моя главная задача здесь. Конечно, обидно, что не получился лутц, знаю свою ошибку, постоянно одно и то же», - -поделилась фигуристка.

Ранее Трусова обошла Щербакову и выиграла первенство России среди юниоров.