Самолет пропавшего футболиста Салы найден

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Самолет аргентинского футболиста Эмилиано Салы найден, сообщает «Советский спорт».

Об этом проинформировал журналист Sky Sports. Как сообщается, семьям игрока и пилота Дэвида Ибботсона уже рассказали об этом.

СМИ информировали ранее, что комитет по расследованию летных происшествий начал подводные поиски судна.

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В середине января Сала перешел из «Нанта» в «Кардифф Сити». 21 января он вылетел в Англию, но позже самолет пропал с радаров.

Поиски велись три дня, после чего были прекращены в связи с невысоким шансом найти людей живыми. При этом семья футболиста настояла, что поиски должны продолжаться и собрала деньги для этого.

До этого дня единственным, что удалось найти, были части сидений самолета.

Ранее тренер «Кардифф Сити» рассказал об отказе игроков переходить в клуб из-за Салы.