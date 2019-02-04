Самолет пропавшего футболиста Салы найден
Самолет аргентинского футболиста Эмилиано Салы найден, сообщает «Советский спорт».
Об этом проинформировал журналист Sky Sports. Как сообщается, семьям игрока и пилота Дэвида Ибботсона уже рассказали об этом.
СМИ информировали ранее, что комитет по расследованию летных происшествий начал подводные поиски судна.
В середине января Сала перешел из «Нанта» в «Кардифф Сити». 21 января он вылетел в Англию, но позже самолет пропал с радаров.
Поиски велись три дня, после чего были прекращены в связи с невысоким шансом найти людей живыми. При этом семья футболиста настояла, что поиски должны продолжаться и собрала деньги для этого.
До этого дня единственным, что удалось найти, были части сидений самолета.
Ранее тренер «Кардифф Сити» рассказал об отказе игроков переходить в клуб из-за Салы.