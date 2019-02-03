Ученик Тутберидзе выиграл первенство России среди юниоров

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Ученик Этери Тутберидзе фигурист Даниил Самсонов стал чемпионом России среди юниоров на первенстве страны, проходящем в Перьми, сообщает «Советский спорт».

По итогам двух прокатов 13-летний спортсмен набрал в сумме 249,33 балла.

Вторым стал призер юниорского финала Гран-при в Канаде Петр Гуменник, тренирующийся под руководством Тамары Москвиной. Третье место занял подопечный Алексея Четверухина Роман Савосин.

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Ранее Самсонов лидировал после короткой программы на первенстве России среди юниоров.

Первенство России среди юниоров. Пермь (Россия)

1. Даниил Самсонов (Москва) — 249,33

2. Петр Гуменник (Санкт-Петербург) — 236,72

3. Роман Савосин (Москва) — 229,52