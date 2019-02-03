Украинец Усик может сразиться с российским боксером Поветкиным в США

<img src="//img.gazeta.ru/files3/823/12036823/RTS22FJP-pic905-895x505-64259.jpg">

Британский промоутер Эдди Хирн поделился информацией о следующем поединке абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе Александра Усика. Специалист подчеркнул, что соперником украинца может стать российский боксер Александр Поветкин, а бой состоится в США, передает «Советский спорт».

«Ожидается, что Усик проведет поединок 18 мая, в США. Мы в поисках соперника, Поветкин — один из кандидатов. Мало кто хочет выходить в ринг с Усиком, боксеры не хотят проигрывать и ждут других возможностей. Возможен бой и с Лебедевым, но я не думаю, что он состоится. Местом проведения поединка Усика будет Чикаго или Оксон-Хилл», — рассказал Хирн в интервью на YouTube-канале Boxing Social.

Реклама

В активе Усика титулы WBC, WBO, WBA и IBF, а также победа вр Всемирной боксерской суперсерии. Его последним соперником был британец Тони Белью, которого украинец нокаутировал.

Поветкин в последнем своем бою проиграл нокаутом британскому боксеру Энтони Джошуа.