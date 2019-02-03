Украинец Ломаченко призвал поддержать Ковалева в бою в Альваресом
Украинский боксер и чемпион мира по версиям WBA Super и WBO в легком весе Василий Ломаченко поддержал россиянина Сергея Ковалева перед его поединком против колумбийца Элейдера Альвареса. Об этом сообщает «Советский спорт».
Накануне боя украинец в своем инстаграме опубликовал свое фото в футболке с изображением Ковалева и призвал общественность поддержать российского спортсмена.
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«Будь как Ломаченко, будь с Крашером», — написал Ломаченко по-английски.
2 февраля в Техасе состоится вечер профессионального бокса, в главном бою которого сойдутся Ковалев и Альварес. На кону стоит титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO).
«Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.