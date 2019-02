Головин повторил достижение Семака во Франции

Российским полузащитник «Монако» Александр Головин повторил достижение экс-хавбека «ПСЖ» Сергея Семака, ныне занимающего пост главного тренера петербургского «Зенита», сообщает «Советский спорт».

Головин стал первым за 13 лет россиянином, кому удалось отметиться голом в матче чемпионата Франции.

Предыдущее достижение принадлежало Сергею Семаку, который 22 апреля 2005 года во встрече с «Ниццей» стал автором забитого мяча в составе «Пари Сен-Жермен».

Ранее сообщалось, что «Монако» обыграл «Тулузу» в матче 23-го тура Лиги 1 со счетом 2:1. Автором первого забитого мяча в составе «монегасков» стал Головин, для которого этот гол стал вторым в карьере за красно-белых. Ранее российский полузащитник открыл счет голам за «Монако» в полуфинальном матче Кубка французской лиги с «Генгамом».

