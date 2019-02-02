«Реал» хочет обменять Бензема на Неймара из «ПСЖ»

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Мадридский «Реал» проявляет интерес к нападающему французского «Пари Сен-Жерменf» Неймару, сообщает «Советский спорт».

По информации Goal.com, руководство «королевского клуба» планирует приобрести бразильского футболиста, а вернее предложить обмен. За желаемого игрока парижская команда готова отдать форварда Карима Бензема и €120 млн.

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Президент «Реала» Флорентино Перес давно хотел заполучить Неймара. Функционер выразил надежду на то, что удачные выступления их нападающего в последних матчах помогут совершить сделку.

В текущем сезоне бразилец играл за «ПСЖ» в 13 матчах, в которых оформил 13 голов и отдал семь передач.

Портал transfermarkt.com оценивает спортсмена в €180 млн.

Ранее главный тренер мадридского клуба Сантьяго Солари оценил готовность своей команды к полуфинальному матчу Кубка Испании против «Барселоны».