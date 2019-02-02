Победа Хачанова над Лааксоненом привела Россию в финал Кубка Дэвиса

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Сборная России одержала победу на Швейцарией в квалификационном турнире Кубка Дэвиса, сообщает «Советский спорт».

Российские теннисисты одолели соперников со счетом 3:1 и вышли в финальную стадию турнира.

Решающим на пути к победе стал матч Карена Хачанова против Хенри Лааксонена. Победитель четырех турниров Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) нанес поражение швейцарцу в трех сетах со счетом 6:7, 7:6, 6:4.

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Финальный турнир Кубка Дэвиса будет проходить с 18 по 24 ноября в Мадриде.

Ранее российские теннисистки Маргарита Гаспарян и Екатерина Макарова вышли в финал St. Petersburg Ladies Trophy 2019 года в парном разряде.

Швейцария. Кубок Дэвиса. Квалификация

Хенри Лааксонен (Швейцария) — Карен Хачанов (Россия) — 7:6, 6:7, 4:6