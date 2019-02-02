Победа Хачанова над Лааксоненом привела Россию в финал Кубка Дэвиса
Сборная России одержала победу на Швейцарией в квалификационном турнире Кубка Дэвиса, сообщает «Советский спорт».
Российские теннисисты одолели соперников со счетом 3:1 и вышли в финальную стадию турнира.
Решающим на пути к победе стал матч Карена Хачанова против Хенри Лааксонена. Победитель четырех турниров Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) нанес поражение швейцарцу в трех сетах со счетом 6:7, 7:6, 6:4.
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Финальный турнир Кубка Дэвиса будет проходить с 18 по 24 ноября в Мадриде.
Ранее российские теннисистки Маргарита Гаспарян и Екатерина Макарова вышли в финал St. Petersburg Ladies Trophy 2019 года в парном разряде.
Швейцария. Кубок Дэвиса. Квалификация
Хенри Лааксонен (Швейцария) — Карен Хачанов (Россия) — 7:6, 6:7, 4:6