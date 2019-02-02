Сборная России стала 12-кратным чемпионом мира по хоккею с мячом

Сборная России по хоккею с мячом одолела Швецию в дополнительное время в финальном матче чемпионата мира, сообщает «РИА Новости».

Основное время игры завершилось со счетом 5:5. В составе победителей отличились Евгений Дергаев, Алмаз Миргазов и Юрий Викулин. У проигравших голы оформили Кристоффер Эдлунд, Юхан Эсплунд, Эрик Петтерссон, Кристоффер Фагерстрем. Решающий мяч хабил Миргазов.

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Бронзу завоевала сборная Финляндии.

Таким образом, российская команда защитила титул и стала 12-кратным чемпионом мира.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ранее сборная России обыграла команду Финляндии в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира по хоккею с мячом.