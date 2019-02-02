Гаспарян и Макарова вышли в финал St. Petersburg Ladies Trophy

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Российские теннисистки Маргарита Гаспарян и Екатерина Макарова вышли в финал St. Petersburg Ladies Trophy 2019 года в парном разряде, сообщает «Советский спорт».

В полуфинальном матче спортсменки в двух сетах одолели испанку Лару Арруабаррену-Весино и россиянку Александру Панову. Встреча завершилась со счетом 6:0, 6:2 и длилась 54 минуты.

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Теперь Гаспарян и Макаровой предстоит игра с с россиянкой Анной Калинской и словачкой Викторией Кужмовой 3 февраля.

Ранее российский теннисист Карен Хачанов рассказал о том, как он тратит свои призовые деньги.



St. Petersburg Ladies Trophy. Санкт-Петербург. Полуфинал

Гаспарян/Макарова (Россия) — Арруабаррена-Весино (Испания)/Панова (Россия) — 6:0, 6:2