ЦСКА одолел «Северсталь» и вернулся на первое место в таблице КХЛ

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Московский ЦСКА одолел череповецкий «Северсталь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает «Советский спорт».

Встреча завершилась со счетом 4:0. Вратарь победившей команды Илья Сорокин отстоял девятую игру на ноль в нынешнем сезоне и 42-ю за карьеру в лиге. Голы оформили Алексей Марченко, Сергей Калинин, Сергей Толчинский.

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Таким образом, армейцы вернулись на первое место в КХЛ, опережая петербургский СКА на одно очко при равенстве матчей.

Ранее «Барыс» одержал самую крупную свою победу в сезоне над «Йокеритом».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Северсталь» (Череповец) — ЦСКА (Москва) — 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)

0:1 – Марченко (Слепышев, Блажиевский) – 17:54 (5x5)

0:2 – Калинин (Дальбек, Хансен) – 27:41 (5x5)

0:3 – Толчинский (Карнаухов, Мамин) – 28:52 (5x5)

0:4 – Слепышев (Шалунов) – 53:06 (5x5)