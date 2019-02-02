Семак: в составе «Зенита» может появиться еще один игрок

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Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал зимнюю трансферную компанию клуба, передает «Советский спорт».

В это окно к сине-бело-голубым присоединились защитник Ярослав Ракицкий, полузащитник Вилмар Барриос и нападающий Сердар Азмун.

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«Мы довольны приобретениями, да. И Ракицкий, и Азмун, и Барриос — игроки квалифицированные, и каждый должен помочь нашей команде решить поставленные задачи. Первый шаг сделан. Я думаю, что в ближайшее время нас ждут изменения. Думаю, что наша команда должна стать сильнее», — отметил наставник.

Также он поделился информацией о том, что, возможно, петербургскую команду пополнит еще один футболист.

«Если говорить о Лиге Европы, то да — трансферная кампания завершена, заявочный лист подан. К сожалению, мы могли дозаявить только троих игроков, чем и воспользовались. Что касается чемпионата России, то здесь у нас еще есть возможность для маневра. Возможно, что еще один игрок в нашем составе появится», — заключил Семак.

Напомним, что на данный момент «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ранее сине-бело-голубые одержали победу над испанским «Эльче» в матче в рамках зимнего сбора российской команды.