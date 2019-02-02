Паредес может сыграть за «ПСЖ» в предстоящем матче с «Лионом»

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Главный тренер французского «ПСЖ» Томас Тухель рассказал о том, когда примет участие в матче бывший полузащитник «Зенита» Леандро Паредес, передает «Советский спорт».

Наставник заявил, что готов дать новичку шанс во встрече 23-го тура французской Лиги 1 против «Лиона».

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«Он будет с командой завтра, но думаю, что слишком рано выпускать его в стартовом составе. Он играл в России, у него были продолжительные каникулы и очень длинный перерыв. Это не тот случай, когда мы берем игрока из Италии, Испании или Англии. Кроме того, мы видим, что ему немного не хватает тренировок. Мы должны быть терпеливы, но, возможно, он сыграет 30-45 минут», — цитирует Тухеля Sports.fr.

Игра состоится 3 февраля в 19.00 по московскому времени.

Ранее нападающий китайского клуба «Шанхай СИПГ» Халк и экс-игрок сине-бело-голубых соскучился по России.