Косторная заняла первое место в короткой программе на первенстве России

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Фигуристка Алена Косторная одержала победу в короткой программе в женском одиночном катании на первенстве России среди юниоров 2019 года, сообщает «Советский спорт».

Судьи оценили выступление спортсменки на 79,97 балла, что на два выше чемпионки России Анны Щербаковой (77,17). Тройку лидеров соревнования замкнула Анастасия Тараканова (73,53).

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Первенство России по фигурному катанию среди юниоров. Пермь. Короткая программа

1. Алена Косторная — 79,97

2. Анна Щербакова — 77,17

3. Анастасия Тараканова — 73,53

4. Ксения Синицына — 73,31

5. Анна Тарусина — 71,51

6. Виктория Васильева — 70,41

7. Александра Трусова — 69,55

8. Виктория Сафонова — 69,25

9. Алена Канышева — 67,66

10. Анна Фролова — 65,66

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию короткой программы.

Ранее фигурист Даниил Самсонов занял первое место в короткой программе среди юниоров на первенстве России в Перми.