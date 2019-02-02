Бертенс стала первой финалисткой St. Petersburg Ladies Trophy-2019
Бельгийская теннисистка Кики Бертенс вышла в финал St. Petersburg Ladies Trophy-2019, сообщает «Советский спорт».
В полуфинальном матче спортсменка одолела представительницу Белоруссии Алину Соболенко. Встреча завершилась со счетом 7:6, 6:2. Теннисистки находились на корте один час 41 минуту.
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Теперь бельгийке предстоит игра с победительницей второго полуфинала, в котором встретятся хорватка Донна Векич и россиянка Вера Звонарева.
Ранее Звонарева прокомментировала победу над Дарьей Касаткиной в четвертьфинале турнира St. Petersburg Ladies Trophy.
St. Petersburg Ladies Trophy. Санкт-Петербург (Россия). Полуфинал
Арина Соболенко (Белоруссия, 4) — Кики Бертенс (Бельгия, 2) — 6:7 (5:7), 2:6