Хабиб Нурмагомедов планирует завершить карьеру через три года

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о том, когда планирует завершить карьеру, передает ТАСС.

Боец смешанного стиля (ММА) заявил, что будет выступать на профессиональном уровне еще два-три года.

«У меня впереди два-три года соревновательного режима, это максимум. Не хочу, чтобы меня в старости били молодые, голодные львы», — отметил Нурмагомедов в эфире «Матч ТВ».

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Напомним, что дагестанец стал чемпионом UFC в апреле 2018 года, одолев американца Эла Яквинту. В октябре он защитил титул, одержав победу над ирландцем Конором Макгрегором.

Ранее чемпион UFC в полусреднем весе Тайрон Вудли прокомментировал наказание, которое Атлетическая комиссия штата Невада вынесла в отношении Нурмагомедова.