Нурмагомедов нашел соперника для Ли

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Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов предложил Кевину Ли выйти на бой с другим россиянином — Исламом Махачевым, передает «Советский спорт».

«Кевин Ли, я слышал, ты ищешь боя? У нас есть молодой лев — Ислам Махачев. Посмотрим, сможешь ли ты пройти через него», — написал боец в своем твиттере.

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Последний раз Ли выходил в клетку 15 декабря 2018 года. Тогда он провел бой с Элом Яквинтой, в котором уступил единогласным решением судей.

Махачев не появлялся в октагоне с 28 июля 2018 года, когда приемом победил канадского бойца Кайана Джонсона.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов не сожалеет о прыжке из октагона в бою с Макгрегором.