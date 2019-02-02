Хачанов: машину не покупал, езжу на метро

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Российский теннисист Карен Хачанов рассказал о том, как он тратит свои призовые деньги, передает «Советский спорт».

«Безумно дорогих покупок и не припомню. Года 4 назад, помню, купил то ли джинсы дорогие, то ли куртку — хотелось еще с детства. Ту же машину не покупал до сих пор. Езжу на метро, я за городской транспорт. Иногда езжу на такси», — сказал спортсмен в эфире телеканала «Матч ТВ».

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Хачанов также рассказал, с кем из коллег он поддерживает дружеские отношения.

«У меня есть близкие друзья. За пределами корта мы друзья с Андреем Рублевым, Даней Медведевым и Женей Донским. Могу ли с ними поиграть на приставке в домашней обстановке? Ни у кого из нас дома приставки нет», — добавил он.

Ранее Даниил Медведев прокомментировал свою победу в матче Кубка Дэвиса.