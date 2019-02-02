Василевский поделился эмоциями от своего шат-аута

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Голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский прокомментировал победу своего клуба в матче регулярного чемпионата Национальной хоккеной лиги (НХЛ) против «Нью-Йорк Айлендерс», передает «Советский спорт».

«Мы хорошо играли в защите, и в первые 10—15 минут у них мало что получалось впереди. Это сильно помогает», — приводит слова спортсмена официальный сайт лиги.

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Андрей оформил четвертый «сухарь» в сезоне, отразив все 36 бросков команды соперников и отбив три буллита в послематчевой серии. Победу «молниям» принес точный бросок защитника Виктора Хедмана.

Ранее сообщалось, что Василевский стал первой звездой дня в НХЛ.