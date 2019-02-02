Василевский стал первой звездой дня в НХЛ

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Национальная хоккейная лига (НХЛ) назвала имена трех звезд очередного игрового дня регулярного чемпионата, сообщает «Советский спорт».

Первой звездой дня стал голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг», представляющий Россию, Андрей Василевский. Он отразил все 36 бросков соперника в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Йорк Айлендерс». Команда россиянина одержала победу в серии буллитов 1:0 (ПБ).

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Второй звездой признан нападающий «Питтсбург Пингвинз» Джейк Гюнцел. Он отметился двумя заброшенными шайбами во встрече с «Оттавой Сенаторз». Этим он помог «пингвинам» отпраздновать викторию со счетом 5:3.

Третья звезда — форвард «Чикаго Блэкхокс» Патрик Кейн. Он набрал четыре очка (2+2), которые помогли команде обыграть «Баффало Сэйбрз» со счетом 7:3.

Ранее сообщалось, что «Тампа» нанесла поражение «Айлендерс» Благодаря шат-ауту Василевского.