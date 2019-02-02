Тренер «Барселоны» сделал прогноз на матчи Кубка Испании с «Реалом»

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Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде рассказал, чего ждет от полуфинальных матчей Кубка Испании против «Реала», передает «Советский спорт».

Первый матч состоится на «Камп Ноу» 6 февраля, а ответная игра пройдет 27 февраля на «Сантьяго Бернабеу». При этом сразу после полфинала команды встретятся еще раз, но уже в рамках чемпионата Испании. Встреча будет проведена 2 марта.

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«Это будет большое противостояние, два больших матча подряд. Обе команды продолжат борьбу в чемпионате, начнется плей-офф Лиги чемпионов. На команду возрастет нагрузка, но эти матчи будут интересны болельщиками.

Это будет отличный полуфинал. Посмотрим, сможем ли мы выйти в финал. В Ла Лиге у них были сложности, но теперь «Реал» стал лучше, и нам будет сложно», — приводит слова Вальверде Marca.

Ранее сообщалось, что «Реал» и «Барселона» сыграют в полуфинале Кубка Испании.