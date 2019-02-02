Головин вошел в заявку «Монако» на матч с «Тулузой»
Тренерский штаб «Монако» во главе с наставником команды Леонарду Жардимом огласил заявку команды на матч 23-го тура чемпионата Франции с «Тулузой», сообщает «Советский спорт».
Российский полузащитник Александр Головин сможет принять участие в этой встрече.
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Заявленные игроки «Монако»: Бенальо, Субашич, Балло-Туре, Б. Бадиашиле, Глик, Хенрикс, Пьер-Габриэль, Сидибе, Жемерсон, Силва, Лопеш, Диоп, Головин, Фабрегас, Тюрам, Желсон, Нкуду, Фалькао, Винисиус.
Игра состоится 2 февраля и начнется в 22.00 по московскому времени.
Ранее Жардим рассказал о состоянии «Монако» после отставки Анри.