Тренер «Ювентуса» ответил на критику в адрес клуба

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Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри отреагировал на критику в адрес своего клуба, передает «Советский спорт».

Он уверен, что нет поводов для паники, несмотря на неуверенную игру против «Лацио» (2:1) и «Аталанты» в Кубке Италии (0:3).

«Мы не собираемся драматизировать. Да, мы проиграли одну игру. Но за сезон все равно будут моменты, когда все валится из рук.

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В Европе шесть-восемь команд претендуют на место в полуфиналах Лиги чемпионов. Получается, четыре достойных команды пролетят мимо. Говорят, «Ювентусу» гарантировано место в финале? Я попрошу УЕФА выслать нам приглашение напрямую в финал.

Мы будем стараться побеждать, как и в предыдущих сезонах. Но нам не обойтись без удачи. Важны не только умения. Не будет такого, что после прихода Роналду нам будут автоматически отдавать победы. Мы работаем, но и другие не отстают», — приводит слова Аллегри Football Italia.

Ранее сообщалось, что Роналду не лишат государственных наград Португалии.