Звонарева обыграла Касаткину и вышла в полуфинал турнира в Санкт-Петербурге

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Российская теннисистка Вера Звонарева обыграла соотечественницу Дарью Касаткину в четвертьфинале турнира в Санкт-Петербурге, сообщает «Советский спорт».

Встреча завершилась со счетом 6:3, 7:6 (7:3) в пользу Звонаревой. Спортсменки провели на корте 1 час 50 минут.

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За выход в финал St. Petersburg Ladies Trophy 34-летняя Звонарева поспорит с представительницей Хорватии Донной Векич.

Ранее сообщалось, что Анастасия Павлюченкова не смогла пробиться в полуфинал турнира в Санкт-Петербурге.

Теннис. Санкт-Петербург. 1/4 финала

Дарья Касаткина (Россия) — Вера Звонарева (Россия) — 3:6, 6:7 (3:7)