Губерниев: Вяльбе передо мной извинилась

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Телекомментатор Дмитрий Губерниев рассказал об отсутствии конфликта с президентом Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Еленой Вяльбе.

«Когда мы в личной беседе обсуждали ее высказывания по поводу того, будто я копаюсь в грязном белье, Елена Валерьевна передо мной извинилась. И очень недоумевала, что она дала большое, 40-минутное интервью, откуда повсеместно разлетелся один лишь кусок – про комментатора, биатлон и белье», — приводит слова журналиста «Спорт-Экспресс».

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Губерниев также рассказал об отношениях с российским лыжником Сергеем Устюговым.

«С Сергеем мы знакомы неблизко. Но я считаю его гениальным спортсменом, и мое отношение к нему вообще никак не поменялось. Устюгов может ставить лайки там, где хочет. Я в любом случае буду рассказывать об успехах», — добавил он.

Ранее Губерниев раскритиковал российских биатлонистов.