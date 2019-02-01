Губерниев: Вяльбе передо мной извинилась
Телекомментатор Дмитрий Губерниев рассказал об отсутствии конфликта с президентом Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Еленой Вяльбе.
«Когда мы в личной беседе обсуждали ее высказывания по поводу того, будто я копаюсь в грязном белье, Елена Валерьевна передо мной извинилась. И очень недоумевала, что она дала большое, 40-минутное интервью, откуда повсеместно разлетелся один лишь кусок – про комментатора, биатлон и белье», — приводит слова журналиста «Спорт-Экспресс».
Губерниев также рассказал об отношениях с российским лыжником Сергеем Устюговым.
«С Сергеем мы знакомы неблизко. Но я считаю его гениальным спортсменом, и мое отношение к нему вообще никак не поменялось. Устюгов может ставить лайки там, где хочет. Я в любом случае буду рассказывать об успехах», — добавил он.
Ранее Губерниев раскритиковал российских биатлонистов.