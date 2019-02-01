<img src="//img.gazeta.ru/files3/628/11005628/RIAN_2388801.HR.ru-pic905-895x505-29895.jpg">

Лишенный медалей двукратный олимпийский чемпион Сочи Александр Зубков раскритиковал министра спорта России Павла Колобкова.

«Встречался с министром спорта и до выборов, и сейчас — в январе. Каждый раз он прямым текстом говорил, чтобы я ушел с поста президента. Спрашиваю: «Основания? Почему?» Ответов не прозвучало, как и про спонсоров. Вы же видите, что у федерации их нет. Министр спорта всех вырезал», — приводит слова спортсмена Sports.ru.

Реклама

Зубков также рассказал о своих чувствах после дисквалификации.

«Какие могут быть чувства, когда на тебя давит министр спорта и Олимпийский комитет России. Когда Министерство убрало из федерации всех спонсоров, а ОКР пытается играть в интриги. Зачем?» — добавил он.

Ранее Минспорт утвердил исключение Зубкова из числа тренеров сборной России.