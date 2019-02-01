Отец Нурмагомедова назвал несправедливой дисквалификацию сына

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Отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Абдулманап высказался относительно дисквалификации бойца смешанного стиля (ММА) на девять месяцев, передают «Известия».

Наставник считает наказание по отношению к дагестанцу несправедливым.

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«Это чистой воды двойные стандарты. Конор допустил нарушения гораздо более серьезного характера, которые повлекли за собой человеческие увечья и ущерб собственности, но при этом ирландец получил штраф в размере $50 тыс, а Хабиба оштрафовали на $500 тыс. Решение несправедливое и абсолютно политизированное. Макгрегор, к примеру, первым ударил Абубакара, но его дисквалифицировали на шесть месяцев, а самого Абубакара — на год. Получается, что ирландца наказали мягче всех. По сути, он вышел сухим из воды», — подчеркнул Нурмагомедов-старший.

Напомним, что 29 января Атлетическая комиссия штата Невада приняла решение отстранить россиянина на девять месяцев и оштрафовать на $500 тыс. Ирландец был дисквалифицирован на шесть месяцев, также ему необходимо выплатить $50 тыс.

Ранее тренер российского бойца MMA Федора Емельяненко голландец Питер Тайссе поделился мнением, что спортсмен завершит карьеру после поражения в финале Гран-при Bellator от американца Райана Бейдера.